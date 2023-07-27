Войска России обстреляли Донетчину и убили мужчину, еще шесть человек ранены. Фото

Оккупационная российская армия в среду, 26 июля, обстреляла несколько раз населенные пункты Донецкой области. В результате атак врага погиб 45-летний мужчина, ранения получили еще шесть человек.

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По факту обстрелов мирного населения начато досудебное расследование. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Донецкой областной прокуратуры.

Под огнем врага из артиллерии оказались населенные пункты Зализное, дважды был атакован Торецк, также Васюковка, Красногоровка, Соловьевое.

В Зализном оккупанты обстреляли жилой дом, пострадала семья – 71-летняя женщина получила осколочные ранения, а ее 45-летний сын от полученных телесных повреждений скончался на месте.

В Васюковке Бахмутского района волонтеры доставили в больницу 35-летнего мужчину с огнестрельным осколочным ранением, он находится в коме первой степени. В Красногоровке пострадал 21-летний парень.

Через час под огнем оказался Торецк, в результате чего получили множественные минно-взрывные травмы местная женщина 70 лет и мужчина 43 лет.

В 17:15 произошел обстрел поселка Соловьево Очеретинской громады. Из-за попадания снаряда в частный дом ранило 62-летнюю женщину.

Как говорится в сообщении областной прокуратуры, войска России повредили много жилых домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля оккупанты обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате атаки погибло два человека, в том числе ребенок, еще семеро получили ранения.

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