Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на левобережье Херсонщины: уничтожено подразделение ракетных войск РФ
Военные из Главного управления разведки Минобороны провели очередную успешную операцию по очищению украинской земли от врага. На левобережье Херсонщины они ликвидировали целое подразделение ракетных войск РФ.
В память об уничтожении группировки оккупационной армии бойцы показали трофеи. Фото опубликованы на страницах ГУР в соцсетях (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что спецоперацию на временно захваченной части Херсонской области проводили бойцы батальона "Шаман" – подразделения специального назначения Главного управления разведки.
Они незаметно продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить потери врагу.
"Благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений ра*истских "ракетных войск специального назначения", – указали в ГУР МО.
На опубликованных фото защитники с закрытыми лицами, ведь они – спецназовцы, показали трофейные флаг и шевроны военнослужащих российской группировки, нога которых больше не ступит на украинскую землю.
Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинское контрнаступление идет сложно из-за мощных оборонительных рубежей оккупантов, но Силы обороны будут двигаться дальше.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 6 августа, армия РФ потеряла в Украине более 250,2 тыс. военных. ВСУ ежедневно ликвидируют сотни путинских наемников и сжигают десятки единиц их техники и вооружения.
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