ВСУ отминусовали уже 250 тыс. оккупантов: за сутки минус еще 540 врагов и 89 единиц техники с вооружением

Бойцы Сил обороны в течение 6 августа отминусовали на фронте около 540 наемников из РФ. Также во время боев и огневых ударов защитники уничтожили 89 единиц вражеской техники и вооружения.

Видео дня

Данные о потерях ВС РФ в войне обновил Генштаб ВСУ. Отмечается, с 24 февраля 2022-го на украинской земле нашли свою смерть уже 250 240 военнослужащих армии страны-агрессора

Накануне во время вражеских воздушных ударов защитники нашего неба обезвредили 28 БПЛА оперативно-тактического уровня (4154) и 18 крылатых ракет (1377).

На фронте же, кроме сотен путинских захватчиков, воины сожгли еще 12 вражеских артиллерийских систем (всего 4977), восемь боевых бронированных машин (8270), семь танков (4244), четыре РСЗО (709), одно средство ПВО (467).

Также было "демилитаризовано" 10 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (всех 7451) и одну – специальной техники (735).

С начала же полномасштабного вторжения армия РФ потеряла в Украине еще и 315 самолетов, 311 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области украинские воины отминусовали у врага наблюдательный комплекс "Муром-М". Охоту на технику оккупантов провели бойцы 11-й бригады НГУ имени Грушевского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!