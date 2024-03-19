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Оккупанты ударили по Херсонщине, пострадали трое мужчин

Марина Погорилко
War
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Оккупанты ударили по Херсонщине, пострадали трое мужчин

Утром 19 марта российские военные преступники атаковали Херсонщину. В результате обстрела пострадали трое гражданских мужчин 21, 44 и 27 лет.

Они попали под вражеский огонь на дороге между населенными пунктами Антоновка и Садовое. Об этом сообщили в Telegram Херсонской ОВА.

Отмечается, что все потерпевшие получили легкие травмы. После оказания медицинской помощи они будут проходить лечение амбулаторно.

Оккупанты ударили по Херсонщине, пострадали трое мужчин

Напомним, накануне россияне атаковали деревню Ивановка в Херсонской области. В результате удара пострадали трое сотрудников полиции.

В результате вражеских обстрелов пострадали Херсон, Садовое, Антоновка, Приднепровское, Понятовка, Киселевка, Ивановка, Приднепровское, Кизомис, Берислав, Гавриловка, Львово, Нововоронцовка и Дудчаны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 16 марта в Херсонской ОВА сообщили об атаке российских дронов на область. Два человека получили ранения в Бериславе, еще один – в селе Львово Тягинской громады.

– 13 марта ночью оккупанты пытались провести диверсионно-разведывательную операцию и подойти к правому берегу Днепра на Херсонщине в районе Антоновского моста. ДРГ противника отправили на эту задачу с левобережья на моторной лодке.

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