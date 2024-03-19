Оккупанты ударили по Херсонщине, пострадали трое мужчин

Утром 19 марта российские военные преступники атаковали Херсонщину. В результате обстрела пострадали трое гражданских мужчин 21, 44 и 27 лет.

Они попали под вражеский огонь на дороге между населенными пунктами Антоновка и Садовое. Об этом сообщили в Telegram Херсонской ОВА.

Отмечается, что все потерпевшие получили легкие травмы. После оказания медицинской помощи они будут проходить лечение амбулаторно.

Напомним, накануне россияне атаковали деревню Ивановка в Херсонской области. В результате удара пострадали трое сотрудников полиции.

В результате вражеских обстрелов пострадали Херсон, Садовое, Антоновка, Приднепровское, Понятовка, Киселевка, Ивановка, Приднепровское, Кизомис, Берислав, Гавриловка, Львово, Нововоронцовка и Дудчаны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 16 марта в Херсонской ОВА сообщили об атаке российских дронов на область. Два человека получили ранения в Бериславе, еще один – в селе Львово Тягинской громады.

– 13 марта ночью оккупанты пытались провести диверсионно-разведывательную операцию и подойти к правому берегу Днепра на Херсонщине в районе Антоновского моста. ДРГ противника отправили на эту задачу с левобережья на моторной лодке.

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