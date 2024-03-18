Оккупанты ударили по Ивановке на Херсощине, пострадали сотрудники полиции. Фото

.Российские оккупационные войска атаковали село Ивановка в Херсонской области. В результате удара пострадали трое сотрудников полиции.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В результате вражеских обстрелов пострадали Херсон, Садовое, Антоновка, Приднепровское, Понятовка, Киселевка, Ивановка, Приднепровское, Кизомис, Берислав, Гавриловка, Львове, Нововоронцовка и Дудчаны.

Были повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажных дома, 2 автомобиля, газовая заправка и автосервисное предприятие.

Захватчики использовали артиллерию, минометы, танки, авиацию и беспилотные летательные аппараты для атаки на населенные пункты Бериславского и Херсонского районов.

Кроме того, военные РФ атаковали дроном Львове. В результате был ранен мужчина, у которого минно-взрывная травма и огнестрельные ранения. В Бериславе дрон повредил многоэтажный дом, а в Нововоронцовке – газовую заправку. В Антоновке был поврежден автомобиль.

По Ивановке российские военные били из танка, в результате чего пострадали трое работников полиции, во всех контузиях.

Кроме того, с временно оккупированной территории левого берега Днепра был обстрелян город Херсон, что привело к повреждению автосервисного предприятия в Днепровском районе и многоэтажному зданию в микрорайоне "Корабел".

Все оперативные службы приобщились к ликвидации последствий атак, а правоохранители собирали доказательства военных преступлений российских военных.

За минувшие сутки полиция отреагировала на 157 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыты 6 производств по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российские оккупанты атаковали с дронов жителей Херсонщины. Два человека получили ранения в Бериславе, еще один - в селе Львове Тягинского общества.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 марта войска России нанесли авиаудар по жилым домам в Херсоне. В результате атаки погиб человек, среди раненых – ребенок.

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