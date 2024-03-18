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Оккупанты ударили по Ивановке на Херсощине, пострадали сотрудники полиции. Фото

Олег Тимченко
War
2 минуты
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Оккупанты ударили по Ивановке на Херсощине, пострадали сотрудники полиции. Фото

.Российские оккупационные войска атаковали село Ивановка в Херсонской области. В результате удара пострадали трое сотрудников полиции.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В результате вражеских обстрелов пострадали Херсон, Садовое, Антоновка, Приднепровское, Понятовка, Киселевка, Ивановка, Приднепровское, Кизомис, Берислав, Гавриловка, Львове, Нововоронцовка и Дудчаны.

Были повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажных дома, 2 автомобиля, газовая заправка и автосервисное предприятие.

Оккупанты ударили по Ивановке на Херсощине, пострадали сотрудники полиции. Фото
Оккупанты ударили по Ивановке на Херсощине, пострадали сотрудники полиции. Фото

Захватчики использовали артиллерию, минометы, танки, авиацию и беспилотные летательные аппараты для атаки на населенные пункты Бериславского и Херсонского районов.

Кроме того, военные РФ атаковали дроном Львове. В результате был ранен мужчина, у которого минно-взрывная травма и огнестрельные ранения. В Бериславе дрон повредил многоэтажный дом, а в Нововоронцовке – газовую заправку. В Антоновке был поврежден автомобиль.

По Ивановке российские военные били из танка, в результате чего пострадали трое работников полиции, во всех контузиях.

Оккупанты ударили по Ивановке на Херсощине, пострадали сотрудники полиции. Фото
Оккупанты ударили по Ивановке на Херсощине, пострадали сотрудники полиции. Фото

Кроме того, с временно оккупированной территории левого берега Днепра был обстрелян город Херсон, что привело к повреждению автосервисного предприятия в Днепровском районе и многоэтажному зданию в микрорайоне "Корабел".

Все оперативные службы приобщились к ликвидации последствий атак, а правоохранители собирали доказательства военных преступлений российских военных.

За минувшие сутки полиция отреагировала на 157 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыты 6 производств по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Оккупанты ударили по Ивановке на Херсощине, пострадали сотрудники полиции. Фото
Оккупанты ударили по Ивановке на Херсощине, пострадали сотрудники полиции. Фото

Напомним, российские оккупанты атаковали с дронов жителей Херсонщины. Два человека получили ранения в Бериславе, еще один - в селе Львове Тягинского общества.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 марта войска России нанесли авиаудар по жилым домам в Херсоне. В результате атаки погиб человек, среди раненых – ребенок.

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