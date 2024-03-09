Есть погибшие, ранен ребенок: в Херсоне показали последствия авиаудара оккупантов. Видео

Вечером 8 марта российские террористы нанесли авиаудар по жилым домам в Херсоне. В результате теракта многоэтажки получили существенные повреждения.

Среди мирных жителей есть погибший и раненные, в том числе, ребенок. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Путинские войска скинули авиабомбу прямо во двор жилых домов. Вследствие обстрела образовалась огромная воронка, а соседние дома получили значительные повреждения. Больше всего пострадал пятиэтажный дом.

В ОВА отметили, что из-за российского теракта пострадал 7-летний мальчик. Сейчас ребенок находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.

Кроме жилых домов, путинские захватчики атаковали в Херсоне медицинское учреждение и припортовую инфраструктуру. В населенных пунктах области в результате вражеских атак были попадания в два административных здания, детский сад, газопроводы, гаражное помещение и автомобили.

По информации Херсонской областной прокуратуры, террористы атаковали мирных жителей авиабомбой 8 марта около 21:40. При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры и следователи принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Напомним, в течение суток 8 марта российские войска продолжали обстреливать города и села Харьковской области из разных видов вооружений. В частности, под вражеский обстрел попал город Волчанск.

Ранее сообщалось, что россияне обстреляли Пивденное, Северск и Бердичи в Донецкой области. Известно о четырех раненых среди гражданского населения.