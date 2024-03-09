Есть погибшие, ранен ребенок: в Херсоне показали последствия авиаудара оккупантов. Видео
Вечером 8 марта российские террористы нанесли авиаудар по жилым домам в Херсоне. В результате теракта многоэтажки получили существенные повреждения.
Среди мирных жителей есть погибший и раненные, в том числе, ребенок. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.
Путинские войска скинули авиабомбу прямо во двор жилых домов. Вследствие обстрела образовалась огромная воронка, а соседние дома получили значительные повреждения. Больше всего пострадал пятиэтажный дом.
В ОВА отметили, что из-за российского теракта пострадал 7-летний мальчик. Сейчас ребенок находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.
Кроме жилых домов, путинские захватчики атаковали в Херсоне медицинское учреждение и припортовую инфраструктуру. В населенных пунктах области в результате вражеских атак были попадания в два административных здания, детский сад, газопроводы, гаражное помещение и автомобили.
По информации Херсонской областной прокуратуры, террористы атаковали мирных жителей авиабомбой 8 марта около 21:40. При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры и следователи принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.
Напомним, в течение суток 8 марта российские войска продолжали обстреливать города и села Харьковской области из разных видов вооружений. В частности, под вражеский обстрел попал город Волчанск.
Ранее сообщалось, что россияне обстреляли Пивденное, Северск и Бердичи в Донецкой области. Известно о четырех раненых среди гражданского населения.
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