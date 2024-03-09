Россияне обстреляли Южное, Северск и Бердичи в Донецкой области: ранены четыре гражданских. Фото

Оккупационные российские войска в течение пятницы, 8 марта, снова обстреливали мирные населенные пункты в Донецкой области. Под вражеский огонь попали поселки Южное и Бердичи, а также город Северск.

В результате атак вражеского войска ранения получили четыре человека. Об этом сообщили на Facebook-странице Донецкой областной прокуратуры.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как рассказали в прокуратуре, Южное (Бахмутский район Донетчины) оккупанты обстреляли артиллерией. 23-летний мужчина получил осколочное ранение, в момент атаки армии России он находился во дворе.

В Северске от попадания ударного FPV-дрона россиян по гражданскому автомобилю получили телесные повреждения два человека – 64-летний водитель доставлен в больницу с ожогами в тяжелом состоянии, а его пассажир 85 лет – с контузией и ранением руки.

В поселке Бердичи Очеретинской ОТГ в результате обстрела оккупационных российских войск получила травмы местная жительница 68 лет. В момент атаки женщина находилась в подвале собственного дома.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 8 марта российские войска снова обстреляли Херсон – враг сбросил авиационную бомбу на жилую многоэтажку. В результате атаки пострадал 7-летний мальчик.

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