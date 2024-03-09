Войска РФ обстреляли Волчанск разными видами вооружения: погибли супруги, поврежден детсад

В течение суток 8 марта российские войска продолжали обстреливать города и села Харьковской области из разных видов вооружений. В частности, под вражеский обстрел попал город Волчанск.

Там захватчики убили супружескую пару, а также повредили детский сад, многоэтажку, частные дома и хозяйственные постройки. Подробности раскрыли начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

За прошедшие сутки для атак на Харьковщину захватчики применяли артиллерию и минометы, также наносили авиационные удары по мирным населенным пунктам.

Так, артиллерийским и минометным огнем россияне накрыли 18 населенных пунктов Харьковской области, в частности Кругляковку, Красное, Казачью Лопань, Нескучное. Аавиационные удары оккупанты нанесли по Синьковке, Табаевке, Берестовому.

Волчанск накануне страдал как от вражеской артиллерии и минометов, так и авиационных ударов.

"Враг долгое время обстреливал город из разных видов вооружения. Погибли супруги. Поврежден детский сад, многоквартирный дом, шесть частных домов, дворовые здания, хозяйственные постройки, автомобили", – рассказал Тимошко.

Синегубов раскрыл больше подробностей о вражеских атаках на Волчанск. Так, около 1 часа ночи 9 марта российский обстрел разрушил частный дом, там, к счастью, обошлось без пострадавших.

А вот другая атака на Волчанск оказалась летальной: FPV-дроном захватчики около 15:45 8 марта ударили по гражданскому автомобилю, в котором находились 53-летний мужчина и его 48-летняя жена. Они погибли на месте.

К тому же дронами захватчики повредили полицейский автомобиль, дома и образовательные учреждения.

"В результате обстрела произошел пожар на первом этаже двухэтажного здания детсада. Также повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки и здание еще одного учебного заведения. При возвращении с ликвидации пожара пожарный автомобиль попал под сброс боеприпаса с вражеского БПЛА. Личный состав 6 человек не травмирован" , – рассказал Синегубов.

Под вражескими атаками оказалось также село Хотимля Чугуевского района.

"В результате обстрела БПЛА повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение и гараж", – рассказал Тимошко.

В районе села Кругляковка вражеские снаряды упали за пределами населенного пункта.

А по селу Хатнее Купянского района враг ударил авиационной бомбой. Повреждения получили жилые дома.

Поврежден жилой дом в результате российских обстрелов и в селе Волчанские Хутора Чугуевского района.

"В течение суток следователи, криминалисты, взрывотехники выезжали на места происшествия, документировали последствия военных преступлений россиян: собрали вещественные доказательства, опросили свидетелей и пострадавших. Полицейские Харьковщины осуществили осмотры мест событий, открыли уголовные производства, связанные с вооруженной агрессией РФ", добавил Тимошко.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения о почти 18 660 уголовных производствах, связанных с вооруженной агрессией России.

"Враг продолжает терроризировать мирное население Харьковщины. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Не выкладывайте в соцсети видео попаданий вражеских ракет. Не помогайте стране-террористу убивать украинских детей и взрослых", – обратился начальник ГУНП в Харьковской области к жителям региона.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли Пивденное, Северск и Бердичи в Донецкой области. Известно о четырех раненых среди гражданского населения.

Также вечером 8 марта захватчики обстреляли Херсон. Они попали по многоэтажке. Пострадал 7-летний мальчик.