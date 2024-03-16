Оккупанты сбрасывают с дронов взрывчатку на жителей Херсонщины: есть пострадавшие

Российские оккупанты атаковали с дронов жителей Херсонщины. Два человека получили ранения в Бериславе, еще один – в селе Львове Тягинской громады.

Об этом 16 марта сообщили в Херсонской областной военной администрации. Там рассказали, что в субботу в Бериславе армия РФ сбросила взрывчатку с беспилотника на 71-летнего мужчину, когда тот был на улице.

У него диагностировали взрывную травму и ранение ноги. Мужчину доставили в больницу для оказания помощи.

Также в больницу обратилась 27-летняя жительница Берислава. У нее диагностировали минно-взрывную травму, ранение плеча, контузию. Медики оказывают необходимую помощь, сообщили в ОВА.

Кроме того, вечером 15 марта оккупанты сбросили шесть взрывчаток с дронов по селу Львове Тягинской громады.

Легкие ранения получила местная жительница. Врачи ей оказали помощь на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 марта войска России нанесли авиаудар по жилым домам в Херсоне. Вследствие атаки погиб человек, среди раненых – ребенок.

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