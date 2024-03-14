Российская ДРГ пыталась подойти к правому берегу Херсонщины: ВСУ накрыли врага плотным огнем

Российские оккупационные войска под прикрытием ночи пытались провести диверсионно-разведывательную операцию и подойти к правому берегу Днепра на Херсонщине в районе Антоновского моста. ДРГ противника отправили на это задание с левобережья на моторной лодке.

Об этом в среду, 13 марта, сообщили в Telegram-канале Сил обороны юга Украины. В ответ на действия оккупантов воины наших Сил обороны открыли плотный огонь в сторону лодки.

"Под плотным огнем Сил обороны Украины оккупантская лодка феерически повторила судьбу российского флота – потеряв четверть своей способности и наполненности, ретировалась к левому берегу снова", – говорится в сообщении.

Тем временем местный гауляйтер Владимир Сальдо распространил информацию о том, что войска РФ якобы "зачистили плацдарм" у основания Антоновского моста и вернулись обратно "без потерь". В Силах обороны юга опровергли его ложь.

"Ну, что ж, добро пожаловать – прием с огоньком, то есть огненный прием гарантируем! Наши подразделения надежно держат оборону правого берега, а враг в попытке одержать псевдо-победу к псевдо-выборам готов терять, врать, позориться и гибнуть, чтобы удовлетворить амбиции диктатора", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны Украины продолжают удерживать занятые ими позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также расширять этот плацдарм. Враг после двух дней тишины возобновил штурмовые действия и, собрав силы, совершил четыре атаки.

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