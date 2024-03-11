ВСУ продолжают удерживать и расширять плацдарм на левобережье Днепра – ОК 'Юг'

Воины Сил обороны Украины продолжают удерживать занятые ими позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также расширять этот плацдарм. Враг после двух дней тишины возобновил штурмовые действия и, собрав силы, осуществил четыре атаки.

Они не имели успеха: наши военные отразили штурмы оккупантов, поэтому россиянам пришлось отойти на исходные позиции. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Противник при этом понес потери как погибшими, так и ранеными.

"В операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба. У врага остается главная цель – выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра", – говорится в сообщении.

Войска РФ держат темп активной аэроразведки и давят на ВСУ артиллерийскими обстрелами. Также захватчики применяют большое количество ударных дронов разных модификаций с поражающими элементами.

"В течение боевых суток враг не прекращал террор мирного населения прифронтовых территорий Херсонщины и территорию Очаковской громады на Николаевщине: зафиксировано 64 FPV-дрона, 19 ударных БпЛА типа "Ланцет" и 25 сбросов 45 осколочных боеприпасов с БпЛА разных модификаций. Вследствие вражеского сброса осколочного боеприпаса в Антоновке на Херсонщине ранено гражданское лицо и поврежден частный автомобиль", – сообщили в ОК "Юг".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на левом берегу Херсонской области враг проводил маневры, подтягивая с тыла новые подразделения к линии фронта. Со своей стороны украинские военные наносили оккупантам потери в живой силе.

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