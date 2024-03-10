'Уже двое суток не наблюдаем штурмовых действий': Гуменюк рассказала о ситуации на Херсонщине и маневрах врага

Российская террористическая армия уже двое суток не проводит штурмовых действий на левом берегу Херсонской области. В то же время враг продолжает маневры, подтягивая с тыла новые подразделения к линии фронта.

В свою очередь украинские военные наносят оккупантам потери в живой силе. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, несмотря на отсутствие штурмов, враг продолжает нести потери на левобережье Херсонщины. Только за прошедшие сутки россияне потеряли более 50 человек.

Также Гуменюк подчеркнула, что войска РФ практически лишены возможности использовать бронетехнику на левобережье Херсонщины. Поэтому командование вражеской армии продолжает применять тактику мясных штурмов.

"На протяжении двух суток нет штурмовых действий, но потери врага даже на тех позициях, которые недалеко от наших плацдармов, достаточно мощные. Если говорить об общей статистике прошлых боевых суток – это более 50 оккупантов уничтоженных, около 40 именно вокруг Крынок. Враг признает, что фортификационные правого берега мощные и продвинуться туда у них нет шансов. Что касается работы по левому берегу, у них остается непонимание, что эмбарго на использование бронетехники не дает им шансов. Продолжают мясные штурмы, не используя технику", – сказала Гуменюк.

При этом спикер ОК "Юг" подчеркнула, что российские войска проводят постоянные маневры в Херсонской области. В частности, с тыловых позиций к линии фронта подтягивают новые подразделения, чтобы сформировать штурмовые отряды.

"Мы не наблюдаем критического увеличения группировки или дополнительных резервов, но видим постоянные маневры. У них большие потери. Возвращаясь со штурмовых действий, те, кому удалось вернутся, рассказывают о бесперспективности проведения повторных действий. Из-за этого сложно сформировать следующее штурмовое подразделение. Они вынуждены подтягивать с тылов подразделения, которые не обознаны в ситуации", – пояснила Гуменюк.

Напомним, наступление оккупационной армии России на Авдеевском направлении захлебнулось после того, как она захватила Авдеевку и несколько сел за ней в феврале. На сегодня линия фронта там выровнялась.

Ранее сообщалось, что на юге Украины продолжается контрбатарейная борьба. Оккупанты активизировали аэроразведку и усилили удары по позициям Сил обороны, которые наносят с помощью артиллерии и ударных дронов.