Оккупанты на юге сосредоточились на аэроразведке и атакуют дронами – Силы обороны

На юге Украины продолжается контрбатарейная борьба. За последние два дня захватчики там не идут в штурмы.

А оккупанты активизировали аэроразведку и усилили удары по позициям Сил обороны, которые наносят с помощью артиллерии и ударных дронов. О ситуации на поле боя рассказали в Силах обороны юга.

Там рассказали, что в операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба, остающаяся основным видом ведения боевых действий.

"Уже вторые сутки враг не предпринимает штурмовых действий, вместо этого концентрирует усилия на проведении аэроразведки, артиллерийских обстрелах, применении большого количества ударных дронов разных типов", – говорится в сообщении.

Украинские воины на юге удерживают занимаемые позиции, укрепляют их. Также продолжается работа по расширению плацдарма на временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области.

В море вражеский флот выдвигаться не рискует.

"На боевом дежурстве снова остался 1 корабль вражеского недофлота, только в Азовском море. Ракетоносители три недели не покидают пункты базирования", – отметили в Силах обороны юга.

Напомним, ранее офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка. Сергей Цехоцкий заявил, что после захвата Авдеевки в феврале наступление оккупантов за Авдеевкой захлебнулось. Линия фронта на Авдеевском направлении, по его словам, выровнялась.

Также сообщалось, что в ВСУ рассказали о потерях оккупационных войск на Таврийском направлении.