2/3 боев всего фронта: в ВСУ рассказали о потерях оккупантов на Таврическом направлении

За прошедшие сутки в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" произошло 45 боевых столкновений, что составляет 2/3 от всех боев на фронте в Украине. Враг потерял 346 человек убитыми и ранеными, а также 61 единицу техники, не считая БПЛА.

Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, речь идет об 1 танке, 16 боевых бронемашинах, 15 артсистемах, 2 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 20 автомобилях и 6 единицах спецтехники. Кроме того, бойцы нейтрализовали средствами РЭБ или сбили 238 БПЛА разных типов.

Кроме того, Силы обороны уничтожили еще 4 важных объекта врага, среди которых командный пункт и блиндажи. Среди пораженной вражеской техники также:

– станции РЭБ "Гроза",

– "Житель";

– "Леер-3";

– машина для минирования;

– комплекс видеонаблюдения "Муром-М",

- 3 ударных дрона Shahed-136;

– 3 БПЛА "Ланцет",

– 1 БПЛА "Суперкам" и т. д.

По словам Тарнавского, в течение суток оккупанты нанесли 29 авиаударов, 4 ракетных удара, 98 ударов дронами-камикадзе, совершили 1056 обстрелов.

"Оперативная ситуация сложная, но контролируемая. Наши войска продолжают уничтожать российских захватчиков. Выполняют огневые задачи артиллерия, авиация, ударные беспилотные авиакомплексы", – отметил Тарнавский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 марта Тарнавский сообщил, что на Авдеевском направлении постепенно снижается количество вражеских авиаударов. 2 марта их было зафиксировано 14. В то же время захватчики применяют против украинских воинов запрещенные боеприпасы с химическим веществом.

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что, несмотря на попытки врага захватить как можно больше украинских территорий, Украина уже стабилизирует линию фронта. Более того, уже вскоре украинские защитники начнут готовиться к контрнаступательным действиям для перехвата инициативы.

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