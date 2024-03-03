Ситуация на Авдеевском направлении стабилизируется: Тарнавский заявил об уменьшении авиаударов РФ

На Авдеевском направлении постепенно снижается количество вражеских авиаударов: накануне, 2 марта, их зафиксировано 14. В то же время захватчики применяют против украинских воинов запрещенные боеприпасы с химическим веществом.

Об этом рассказал командующий Оперативно-тактической группировкой войск бригадный генерал Александр Тарнавский. Он также сообщил о потерях, понесенных оккупационными войсками в операционной зоне Таврийской группировки войск за прошедшие сутки.

По данным Тарнавского, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" 2 марта зафиксировано 14 авиационных ударов, командующий добавил, что их количество последовательно сокращается. Также произошло 43 боевых столкновения, враг совершил 950 обстрелов и нанес 90 ударов дронами-камикадзе.

Фиксировались накануне также случаи применения захватчиками запрещенного международными конвенциями химического вооружения.

"Россияне совершили сразу 9 сбросов с БпЛА боеприпасов с химическим веществом, что, напомню, является нарушением Конвенции о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия", – заявил командующий.

Он также отметил, что ситуация под Авдеевкой стабилизируется.

"Обстановка остается сложной, однако контролируемой. На Авдеевском направлении она стабилизируется. Наши войска продолжают ведение оборонной операции", – отметил Тарнавский.

В ходе обороны украинские воины накануне нанесли захватчикам потери. Убиты или ранены за сутки 393 оккупанта.

Терял враг и военную технику и вооружения – защитники отминусовали за сутки 37 единиц, в частности:

семь танков,

семь ББМ,

семь артиллерийских систем и минометов,

15 автомобилей,

одну единицу спецтехники.

"Нейтрализованы или сбиты 338 БпЛА разных типов. Силы обороны Украины уничтожили также блиндаж и еще 3 важных объекта противника", – добавил Тарнавский.

Напомним, ранее в сети показали эпичное видео, зафиксировавшее, как воины 47 ОМБр разбили оккупантов во время попытки штурмовать Бердичи под Авдеевкой.

Также сообщалось, что, по данным британской разведки, среднесуточные потери РФ в Украине достигли рекорда с начала войны. В последний месяц зимы оккупационная армия теряла около тысячи захватчиков.

В британском оборонном ведомстве считают, что столь высокие потери свидетельствуют о том, что Кремль готов бросать своих солдат в "мясорубку" ради достижения хоть каких-то результатов на поле боя.

Кроме того, в МО Британии констатировали, что за два года полномасштабной войны потери РФ превысили силы, брошенные во время вторжения в Украину.