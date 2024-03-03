Потери РФ в войне превысили силы, брошенные во время вторжения в Украину – Минобороны Британии

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что за два года полномасштабной агрессии против Украины Россия потеряла больше, чем составляли ее первоначальные силы, с которыми она начинала вторжение. Так, захватчики лишились вдвое большего количества танков, чем отправили в Украину в феврале 2022 года, а также все БМП и ББМ.

Потери же в живой силе превосходят начальный контингент в 3,5 раза. Об этом говорится в сообщении МО Британии в соцсети X.

"За два года конфликта потери России равны, а во многих случаях и превышают те, что составляли ее первоначальную силу", – отметили в британском оборонном ведомстве.

Так, по данным МО Британии, к моменту начала полномасштабной агрессии Россия развернула для вторжения в Украину около 130 батальонных тактических групп.

Они насчитывали около 1300 танков, более 5000 боевых машин пехоты и ББМ и не менее 100 тысяч солдат.

"Подтвержденные российские потери составляют более 2 700 танков и около 5 000 БМП и ББМ. Число убитых и раненых российских военнослужащих, вероятно, составляет 350 тысяч человек", – подвели британцы итоги путинской "СВО", которая, согласно заявлениям руководства РФ, проходит "по плану".

Напомним, ранее в сети показали эпичное видео, зафиксировавшее, как воины 47 ОМБр разбили оккупантов во время попытки штурмовать Бердичи.

Также сообщалось, что в британской разведке заявили, что среднесуточные потери РФ в Украине достигли рекорда с начала войны. В последний месяц зимы оккупационная армия теряла около тысячи захватчиков.

В британском оборонном ведомстве считают, что столь высокие потери свидетельствуют о том, что Кремль готов бросать своих солдат в "мясорубку" ради достижения хоть каких-то результатов на поле боя.