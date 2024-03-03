Среднесуточные потери РФ в Украине достигли рекорда с начала войны: британская разведка объяснила, о чем это свидетельствует

Потери российской оккупационной армии в личном составе за февраль 2024 достигли рекорда с начала полномасштабной войны. Каждые сутки количество оккупантов, которые выбывают из строя, колеблется в пределах 1 тыс. человек.

Такие цифры свидетельствуют о приверженности страны-агрессора к войне на истощение. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

По информации британской разведки, февраль 2024 года стал самым результативным по уничтожению личного состава оккупационной армии РФ.

В разведывательном ведомстве подчеркнули, что увеличение среднедневной нормы потерь России отражает приверженность агрессора массовой и истощающей войне.

Враг начал терять больше человеческого ресурса, однако, получил взамен результат по всей линии фронта. Разведка Британии констатировала, что россияне увеличили давление на позиции украинских войск по всему фронту.

Также в ведомстве отметили, что на сегодняшний день потери Росси убитыми и ранеными во время полномасштабной агрессии против Украины превышают 350 тыс. человек.

Напомним, Силы обороны Украины за сутки 2 марта отминусовали в небе и на земле 162 единицы военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Также во время боев наши воины убили и ранили по меньшей мере 1160 захватчиков.

Ранее сообщалось, что воины ВСУ ликвидировали целую роту российских штурмовиков под Авдеевкой. В частности, массовая "демилитаризация" врага произошла в поселке Степное.

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