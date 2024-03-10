Наступление оккупантов за Авдеевкой захлебнулось, линия фронта выровнялась: офицер рассказал о ситуации. Видео

Наступление оккупационной армии России на Авдеевском направлении захлебнулось после того, как она захватила Авдеевку и несколько сел за ней в феврале. На сегодня линия фронта там выровнялась.

На это в эфире телемарафона указал военный Сергей Цехоцкий – офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка. Он согласился с выводами аналитиков The New York Times, заявивших, что продвижение войск РФ теряет темп.

По его словам, на то, российское наступление захлебнулось, повлиял факт получения боеприпасов подразделениями ВСУ, которые защищают этот участок фронта.

"Преимущество россиян состоит в том, чтобы как воры нападать, когда этого никто не ожидает. Когда же они на поле боя встречаются с противником, который может дать им отпор, здесь у них начинает играть что-нибудь другое", – высказался военный.

Он говорит, что и допрос российских солдат, попадающих к ВСУ в плен, и перехват разговоров оккупантов свидетельствуют о крайне низком морально-психологическом состоянии в рядах ВС РФ на Авдеевском направлении.

"Это не может не радовать. Это дает нам настроение, уверенность, что мы правильно делаем наше дело и будем делать так дальше", – добавил офицер.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал, что оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ за Авдеевкой. Они "стираются" об Орловку, неся там огромные потери.

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