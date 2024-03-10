Продвижение армии РФ под Авдеевкой теряет темп: в NYT назвали причины

Темпы продвижения армии страны-агрессора РФ под Авдеевкой на Донетчине замедляются после быстрых успехов, когда врагу удалось захватить сам город и несколько населенных пунктов вокруг него. Есть несколько причин такого развития событий, говорят военные эксперты. В частности, значительную роль играет местность, которая не способствует наступательным операциям.

Об этом пишет The New York Times. Теперь россиянам приходится проводить штурмовые действия в открытых полях "с небольшим прикрытием".

"Российские войска, кажется, пытаются продвинуться вперед, используя небольшие штурмовые группы пехоты, но их уничтожают на относительно открытой местности к западу от Авдеевки", – сказал Паси Пароинен, аналитик Black Bird Group.

Так, пока российские войска атакуют Бердичи, Орловку и Тоненькое через открытые поля, украинские подразделения удерживают высоты, что помогает им ликвидировать приближающихся оккупантов.

Также следует учитывать, что российские войска, пережившие захват Авдеевки, истощены месяцами тяжелых боев.

В то же время, Украина направила значительные силы для обороны этого района. The NYT пишет, что Киев отправил некоторые из своих лучших войск и вооружение на запад от Авдеевки. В частности, речь идет о 47-й ОМБр "Магура".

Украинская армия "привлекает все возможное оружие" для борьбы с оккупантами под Авдеевкой, заявил глава общественной исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Захват Авдеевки не привел к падению украинских линий обороны, не дал россиянам возможности выйти на открытую территорию или даже добиться больших успехов. Нет решительных действий или прорыва (со стороны войск РФ – Ред.)", – констатировал Тибо Фуйе, заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований США, являющихся частью Французского исследовательского центра.

Как сообщал OBOZ.UA, у российских оккупантов не получается прорвать оборону Вооруженных сил Украины под Авдеевкой. Несмотря на потери, армия государства-агрессора продолжает наступать на этом направлении на фронте. Больше всего враг "стирается" о населенный пункт Орловка.

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