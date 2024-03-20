Оккупанты ночью ударили по Днепропетровщине, пострадали пять человек: появились подробности

В ночь на 20 марта российские военные преступники ударили по Синельниковскому району на Днепропетровщине. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе, ребенок.

О последствиях сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что попадание пришлось в дом, где проживала целая семья.

"Брат с сестрой – 12 и 19 лет, 57-летний отец – в состоянии средней тяжести. Сильнее ранена 47-летняя женщина. "Тяжелая". Все четверо – в больнице", – проинформировал Лысак.

По его словам, на территории повреждены еще несколько жилых домов.

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