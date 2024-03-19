Оккупанты ударили по Селидово на Донетчине: повреждены десятки домов, есть пострадавшие. Фото

Ночью 19 марта оккупационные российские войска нанесли ракетные удары по городу Селидово Покровского района Донетчины. В результате обстрела пострадали четверо жителей от 58 до 82 лет.

На месте попаданий вспыхнули пожары, разрушены более двух десятков домов. Об этом сообщили в городской военной администрации.

"Примерно в 02:30 российские войска обстреляли г. Селидово двумя ракетами С-300. Ранены четверо гражданских. Повреждены 24 частных домовладения", – отметили в ведомстве.

По данным Донецкой облпрокуратуры, телесные повреждения различной степени тяжести получили люди, которые находились в своих домах – три женщины в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летний мужчина.

У раненых диагностировали минно-взрывные травмы, ушибы, сотрясение головного мозга и переломы ребер. Всем была оказана неотложная медицинская помощь.

"Повреждены не менее 24 домовладений и четыре автомобиля. Прокуроры на месте принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ", – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры было начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, 12 марта войска РФ обстреляли Селидово шестью ракетами С-300, ранив двух гражданских. В результате вражеской атаки получили повреждения по меньшей мере 18 домов, 14 многоэтажек, админздания, гаражи, авто и линии электропередач.

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