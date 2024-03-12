Оккупанты ударили ракетами по Селидову в Донецкой области: есть раненые. Фото

Ночью 12 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Селидову в Донецкой области. В результате вражеской атаки были ранены два человека.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Среди объектов, получивших повреждение, есть по меньшей мере 18 частных домов, 14 многоэтажных домов, административные здания, 2 гаража, 5 автомобилей и линии электропередач.

Как отмечается, в ночь на 12 марта 2024 года, около 01:30, войска РФ устроили атаку с помощью 6 ракет "С-300" на город Селидово. Одна из ракет попала на территорию жилого квартала, что привело к ранениям двух сестер в возрасте 30 и 35 лет. Обе женщины доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, ссадинами и ушибами.

Пока прокуроры документируют последствия масштабной ракетной атаки. Под руководством прокуратуры Донецкой области также было начато досудебное расследование по уголовному производству относительно нарушения законов и обычаев войны (согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 марта российские войска атаковали дронами-камикадзе Тернопольскую область. В результате пожаров вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры в Кременецком районе.

Напомним, что силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 12 марта уничтожили в небе 17 из 22 дронов-камикадзе типа Shahed. Российские оккупанты терроризировали ими ряд регионов, также запустили ракету по Одесщине, но защитники неба ее сбили.