Отключение света, перебои с водой и задержки транспорта: какова ситуация в регионах Украины после самой масштабной атаки РФ на энергетику за последнее время

В пятницу, 22 марта, государство-террорист Россия совершила самую масштабную за последнее время атаку на энергоинфраструктуру Украины – попадания были в Запорожье, на Хмельнитчине, Львовщине, Прикарпатье, Днепропетровщине, Полтавщине, Николаевщине и Одесщине. Удары привели к разрушениям инфраструктурных объектов и домов, жертвам и пострадавшим среди гражданских.

В большинстве областей применили все десять очередей графиков аварийных отключений электроэнергии. OBOZ.UA рассказывает о последствиях военного преступления РФ и ситуации в регионах.

По Украине летели 88 ракет и 63 дрона

По данным ВС ВСУ, для комбинированного ракетно-авиационного удара по объектам критической инфраструктуры Украины государство-террорист РФ применило 151 средство воздушного нападения. Речь идет о 63 дронах-камикадзе типа Shahed-131/136 и 88 различных ракетах, среди которых была баллистика. Защитники неба уничтожили 92 вражеские цели – 55 "Шахедов" и 37 ракет.

В результате массированной атаки РФ в разных областях Украины фиксировались повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Из-за обстрела обесточило одну из линий электропередачи, которая питает ЗАЭС.

Запорожская область

Страна-агрессор РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью: были поражены ДнепроГЭС и гражданская инфраструктура. В результате атаки по меньшей мере два человека пропали без вести, 10 пострадали. В городе семь домов полностью разрушены, десятки – повреждены.

Одна из российских ракет попала в троллейбус с людьми, который ехал по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС. Движение там перекрыли.

Из-за ударов по ГЭС-1 и ГЭС-2 на станции повреждены гидросооружения и плотина. Пока не известно, смогут ли специалисты восстановить серьезно поврежденную ГЭС-2. В то же время в Укргидроэнерго заверили, что угрозы прорыва дамбы нет, ситуация на ДнепроГЭС контролируемая.

Из-за поражения врагом энергоинфраструктуры временно оккупированная Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута. Там отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая захваченную войсками РФ станцию с объединенной энергосистемой Украины.

Хмельницкая область

Оккупанты нанесли удары по объектам инфраструктуры в регионе, убив двух человек. Еще пятеро жителей получили травмы, двоих госпитализировали. В облцентре повреждены жилые дома, под завалами искали людей.

Министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовал видео момента спасения 21-летней девочки из-под завалов частного дома в Хмельницком.

Харьковская область

Оккупанты ударили баллистическими ракетами по энергоструктуре Харькова и вывели ее из строя. Из-за обесточивания насосных подстанций в городе наблюдались проблемы с водоснабжением. Утром на маршруты не вышел электротранспорт.

Днепропетровская область

Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Кривом Роге – без пострадавших. По городу враг устроил комбинированную атаку "Шахедами" и ракетами, после чего там ввели графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, перешли на генераторы.

В результате вражеской атаки повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах области.

В Днепре из-за падения обломков вражеских средств нападения повреждены фасады многоэтажек и выбиты окна.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Полтавская область

Обломками сбитых целей повредило кровли трех частных домов в Миргородском районе. ПВО отработала в Кременчугском районе.

Из-за российской атаки на украинскую энергетику в Полтавской области применили превентивные отключения подстанций и ввели график аварийных отключений на все 10 очередей. Было обесточено более 104 тысяч бытовых потребителей и 6700 юридических. В области развернули "Пункты несокрушимости", чтобы, пока продолжаются восстановительные работы, люди могли зарядить гаджеты и быть постоянно на связи.

Львовская область

Российский дрон-камикадзе попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе – вспыхнул пожар, повреждения. В Золочевском районе области горел лесной массив – предварительно, в результате падения обломков сбитого "Шахеда". Атака обошлась без пострадавших.

Ивано-Франковская область

На рассвете Россия атаковала Прикарпатье дронами типа Shahed и ракетами. Под поражение попал объект критической инфраструктуры. В регионе есть повреждения, пострадал один человек.

Винницкая область

Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что во время атаки по региону враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. В области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Одесская область

В результате ночной масштабной атаки врага по энергетической инфраструктуре страны повреждения получили и энергообъекты Одесщины. Поэтому, по распоряжению НЭК Укрэнерго, в Одессе частично происходили стабилизационные отключения.

"Обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения. Сохраняем спокойствие. Специалисты проводят восстановительные работы", – сообщил в 08:47 глава ОВА Олег Кипер.

Николаевская область

Около 05:10 в Николаевском районе в результате вражеской атаки повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Подробная информация уточняется. Пострадавших нет.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередную массированную атаку на Украину 22 марта. По его словам, цели российских террористов крайне четки для всего мира: это электростанции и сети энергоснабжения, плотина гидроэлектростанции, обычные жилые дома, и даже троллейбусы. Он выразил соболезнования тем, кто стал жертвой этого террора.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 марта Россия совершила массированную ракетную атаку на Киевщину. Силы ПВО сбили 31 ракету, в том числе баллистического типа. Однако в результате падения обломков возникли повреждения в столице и области, пострадали гражданские.

Днем в четверг оккупанты ударили баллистическими ракетами по Николаеву. Из-за действий российских военных преступников погибла женщина, еще четыре человека пострадали.

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