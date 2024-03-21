Взрыв прогремел до объявления тревоги: в результате удара РФ по Николаеву погибла женщина, четыре человека ранены

В Николаеве днем в четверг, 21 марта, раздался взрыв. В результате вражеской атаки погибла женщина, еще четыре человека пострадали.

По предварительной информации, оккупанты били по городу из Крыма. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"4 пострадавших (три женщины, один мужчина). 1 женщина погибла. Поиски еще продолжаются", – отметил он.

Уточняется, что все пострадавшие гражданские лица.

Примечательно, что взрыв прогремел до объявления тревоги.

"В Николаеве раздался взрыв до объявления воздушной тревоги. Предварительно "Искандер-М" из Крыма", – отметили мониторинговые Telegram-каналы.

Стоит отметить, что в Николаеве днем 17 марта прогремели взрывы. В это время для ряда регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистических вооружений. Ранения получили 9 человек, в том числе, двое детей.

Ранее сообщалось, что утром в четверг, 21 марта, во время масштабной российской ракетной атаки мощные взрывы прогремели в Киеве и вблизи области. Силы ПВО работали над уничтожением враждебных целей, однако из-за падения обломков повреждения и пострадали более 10 человек.

Также на новую атаку РФ отреагировал президент Владимир Зеленский и призвал предоставить Украине больше систем ПВО. Он заявил, что украинцы и партнеры страны должны показать, что российский террор всегда в проигрыше.

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