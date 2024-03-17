В Николаеве раздались мощные взрывы: власти подтвердили два прилета
В Украине днем 17 марта объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистических вооружений. Во время тревоги в Николаеве прогремел взрыв.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, в городе есть прилет.
"Был прилет по Николаеву. С места, что прилетело по Одессе. И повторный пуск такой же", – отметил Ким.
Впоследствии начальник Николаевской ОВА заявил о еще одном прилете.
"Второй прилет есть", – написал он.
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