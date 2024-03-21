'Мы должны показать, что террор всегда в проигрыше': Зеленский отреагировал на новую атаку РФ и призвал предоставить Украине больше систем ПВО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку РФ утром 21 марта, направленную на Киевщину. Он поблагодарил защитников неба за сбитие всех вражеских целей, вместе с тем обратился к партнерам с призывом предоставить Украине больше систем ПВО.

Об этом говорилось в его обращении, опубликованном в официальных соцсетях. Там также показали видео, как спасатели ликвидировали ликвидировали последствия падения обломков уничтоженных ракет в столичном регионе.

"Новая российская ракетная атака против Киева. Более 30 ракет сбиты, в том числе аэробалистическая. Пострадали люди. Всем оказывается необходимая помощь", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы каждый день и ночью переживают такой террор со стороны России. По его словам, мировое единство способно его останавливать, когда помогает Украине системами противовоздушной обороны. Благодаря этому нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы обойти защиту "Петриотов" и других ведущих мировых систем.

"Сейчас эта защита нужна здесь, в Украине. От Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донетчины. Это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли", – добавил президент.

Зеленский отметил, что Украина и ее союзники должны показать, что террор всегда в проигрыше, должны доказать России, что она будет вынуждена смириться с нормальной свободной жизнью в украинском государстве.

"Нам нужна поддержка партнеров. И я благодарен всем в мире, кто действительно помогает", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Владимир Зеленский прокомментировал очередной ракетный удар РФ по Харькову. Тогда он также подчеркнул, что всем регионам Украины, страдающим от российского террора, нужно достаточно систем ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!