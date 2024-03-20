'Украине нужно больше систем ПВО': Зеленский обратился к партнерам после ракетного обстрела Харькова. Видео

Удары российских захватчиков не способны повлиять ни на что, кроме того, что "Украина будет еще более принципиально и точно отвечать". Такими словами президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной ракетный удар по Харькову.

Глава государства обратился к партнерам со словами, что им "надо понять: ПВО должна защищать жизни". "Харькову нужно достаточно систем ПВО. Сумщине нужна ПВО. Черниговщине и всем другим нашим регионам, страдающим от российского террора", – подчеркнул Зеленский, подводя итоги 20 марта.

"Уже более двух лет Харьков и область попадают под страшные российские удары. Разрушена ракетами Салтовка, повреждены другие районы и улицы города. Разрушены села и города в области. Сегодня – очередной удар. От российской ракеты в Харькове сегодня пять человек погибли. Мои соболезнования всем родным и близким", – сказал президент.

Этот день президент, по его словам, начал с доклада главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. "Основные наши действия – ситуация сейчас, ключевые направления, запланированные шаги. Максимально активно работаем с партнерами и по внутреннему производству оружия, чтобы дать нашим воинам больше необходимых средств", – отметил Зеленский.

Президент также разговаривал с премьером Индии и провел несколько международных встреч в Киеве. В частности, он встретился с министром обороны Нидерландов (по ПВО для Украины, а также увеличение возможностей нашей армии), и провел встречу с советником президента США Джейком Салливаном. "Содержательный, вполне конкретный разговор и об оборонном взаимодействии, и об общих политических результатах, которых должны достичь", – рассказал президент.

И уже традиционно Зеленский поблагодарил всех, кто защищает жизнь в наших городах и селах. "Благодарю каждого и каждую, кто бьется ради нашего государства и людей, кто работает на оборону, на Украину! Мы обязательно должны выстоять и гарантировать Украине надежную безопасность – всей Украине", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в этот день кроме Харькова российские оккупанты атаковали автомобили с гражданскими в Херсонской области. В результате атаки погибли двое мужчин.

А в ночь на 20 марта захватчики ударили по Днепропетровщине, пострадали шесть человек.