На Львовщине российский дрон попал в объект энергоинфраструктуры: вспыхнул пожар

В пятницу, 22 марта, российский дрон-камикадзе типа Shahed попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области. Там вспыхнул пожар, есть повреждения.

Атака обошлась без пострадавших. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

"Начался пожар. Сейчас его тушат пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало", – написал он.

Также в Золочевском районе области вспыхнул пожар в лесном массиве. Предварительно, возгорание возникло от падения обломков "Шахеда", который сбили силы ПВО.

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Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 22 марта страна-агрессор Россия устроила комбинированные удары ракетами и "Шахедами" по Украине. Эта атака стала самой масштабной на украинскую энергетику за последнее время.

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