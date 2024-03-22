Оккупанты атаковали Прикарпатье дронами и ракетами: есть прилет, пострадал человек

Страна-агрессор Россия на рассвете в пятницу, 22 марта, атаковала Ивано-Франковскую область дронами типа Shahed и ракетами. Под поражение попал объект критической инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

"Есть повреждения. В настоящее время перебои с электроснабжением в области не зафиксированы", – отметила она.

На месте попадания работают специалисты ГСЧС. Больше информации о поражениях в ОВА предоставят впоследствии.

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Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику Украины за последнее время. В ряде регионов были попадания по энергообъектам, обесточило одну из линий, которая питает ЗАЭС.