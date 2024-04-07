'Известная практика': в ГУР ответили на обвинения в причастности к взрыву дрона на ЗАЭС

Удары России по ЗАЭС – постоянная преступная практика оккупантов. Кроме того, они часто являются имитацией.

Об этом заявил представитель главного управления разведкой МОУ Андрей Юсов. Так он отреагировал на взрыв российского беспилотника на территории захваченной государством-агрессором Запорожской атомной электростанции.

"Никаких вооруженных провокаций на территории незаконно оккупированной Россией ЗАЭС Украина не причастна. Государство-агрессор в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы", - заявил Андрей Юсов.

Также он в очередной раз подчеркнул, что страна-оккупант должна вывести войска из всех объектов ЗАЭС.

"Удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже известной и постоянной преступной практикой оккупантов", - резюмировал представитель ГУР МОУ.

Напомним, ранее в Международном агентстве по атомной энергии заявили о том, что 7 апреля на Запорожской АЭС взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом эксперты МАГАТЭ узнали от оккупантов, которые с весны 2022 года удерживают украинскую станцию.

Напомним, в конце марта этого года в своем отчете эксперты МАГАТЭ констатировали, что оккупанты стреляют артиллерией с территории ЗАЭС. Взрывы и выстрелы из стрелкового оружия члены миссии на ЗАЭС не раз слышали сами.

Также сообщалось, чт оккупанты удерживают в застенках около десяти работников ЗАЭС из-за их проукраинской позиции и отказа от сотрудничества с захватчиками.

С начала февраля этого года оккупанты также запретили въезд лицензированного персонала, не заключившего контракты с фейковой компанией от "Росатома".