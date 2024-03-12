Оккупанты удержат в застенках около десяти работников ЗАЭС: мэр Энергодара рассказал о преступлениях врага

Запорожская атомная электростанция во временно оккупированном Энергодаре, которая когда-то имела около 11 тысяч работников, сейчас обслуживается чуть более 2 тысяч человек. В то же время около десяти работников ЗАЭС российские оккупационные войска удержат в застенках.

Об этом в эфире Украинского радио сообщил мэр города Дмитрий Орлов. По его словам, с начала февраля этого года оккупанты запретили въезд лицензированного персонала, не заключившего контракты с фейковой компанией от Росатома.

"Итак, если до этого момента у них и так была тяжелая ситуация с обеспечением квалифицированным персоналом на ЗАЭС, то с февраля она крайне сложна. Сейчас станцию обслуживает немногим более 2 тысяч человек, из которых не все являются специалистами и не все даже работали до этого момента на ЗАЭС", – объяснил Орлов.

Он уточнил, что до оккупации на станции работало около 11 тысяч работников, сейчас большинство лицензированного персонала выехали на подконтрольную Киеву территорию Украины.

Мэр Энергодара отметил, что ЗАЭС уже третий год подряд фактически функционирует как военная база, поскольку заминированный периметр и территория частично заняты военными оккупантами. Персонал станции подвергается психологическому и физическому давлению, а некоторых держат в оккупационных застенках за их проукраинскую позицию или по другим причинам.

"Сейчас около десяти человек удерживают в оккупационных застенках за свою проукраинскую позицию или просто за то, что у них что-то нашли в телефоне или квартире", – уточнил он.

Кроме того, Орлов рассказал, что в городе осталось около 20% жителей, что составляет около десяти тысяч человек. До оккупации здесь проживало 53 тысяч человек.

оккупанты "национализируют" заброшенные квартиры и расселяют в них завезенный из России персонал. Однако немногие готовы переезжать в Энергодар, понимая его близость к линии фронта. Но это не касается специалистов, которых принудительно свозят из России.

Впрочем, по его словам, это не покрывает потребности в персонале "ни профессионально, ни по численности".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что на ЗАЭС существенно ухудшилась ситуация. Новая точка напряжения началась с 1 февраля, когда около 120 сотрудников АЭС не допустили к исполнению обязанностей.