На оккупированной ЗАЭС ухудшилась ситуация: Федоров предупредил об опасности

На захваченной российскими террористами Запорожской атомной электростанции существенно усугубилась ситуация. Новая точка напряжения началась с 1 февраля, когда около 120 сотрудников АЭС не допустили к исполнению своих обязанностей.

С момента оккупации по меньшей мере восемь раз на Запорожской АЭС возникали аварийно опасные ситуации. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, сообщает издание "Первый запорожский".

По его словам, вражеские войска не допускают сотрудников электростанции к выполнению своих обязанностей из-за того, что те не оформили так называемые "паспорта РФ". Также он подчеркнул, что персонала на АЭС недостаточно.

"Сотрудники отказались оформлять паспорта страны-врага. Именно это стало причиной недопуска их для выполнения своих обязанностей. Это крайне опасная ситуация, потому что количество людей для выполнения обязанностей сегодня на Запорожской атомной станции уже недостаточно", - рассказал Федоров.

Глава ОВА объяснил, что недостаточный технический уход за электростанцией может послужить причиной аварии. К тому же он напомнил, что как минимум 8 раз Запорожская АЭС полностью оставалась без электропитания

"Мы знаем о том, что, по меньшей мере, восемь раз Запорожская атомная электростанция полностью оставалась без электропитания. Мы понимаем, что это аварийно небезопасно. Чем меньше будет количество людей контролировать этот технологический процесс, тем больше будет опасность", – отметил глава ОВА.

Кроме того, Федоров выразил уверенность, что международные органы, в частности, МАГАТЭ будут контролировать ситуацию на захваченной оккупантами атомной электростанции. При этом он отметил, что полное обеспечение ситуации безопасности на ЗАЭС возможно только после возвращения ее под контроль правительства Украины и сотрудников "Энергоатома".

Напомним, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 7 февраля в четвертый раз посетил временно захваченную Запорожскую АЭС. Он провел комплексную оценку соблюдения пяти принципов защиты станции.

Ранее сообщалось, что захватчики снова установили мины по периметру ЗАЭС. Об этом 20 января заявили в МАГАТЭ.