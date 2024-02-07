'Нет места для самодовольства': гендиректор МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС. Фото и видео

Гендиректор международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 7 февраля, в четвертый раз посетил временно захваченную Запорожскую АЭС. Атомная электростанция находится недалеко от временно оккупированного Энергодара в Запорожской области.

Об этом Гросси сообщил сегодня в соцсети X, ранее известной как Twitter. Гендиректор МАГАТЭ отметил, что провел комплексную оценку соблюдения пяти принципов защиты станции.

"Во время своего четвертого визита на ЗАЭС провел оценку соблюдения пяти принципов защиты станции и статус текущих систем питания и охлаждения и уровень квалификации персонала и т.д. Это жизненно важные оценки безопасности и защищенности объекта, и здесь нет места для самоуспокоения", – сообщил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

По словам главы государства, чтобы не допустить дополнительного ядерного инцидента на ЗАЭС, нужно его полностью демилитаризовать и деоккупировать. Также Украина должна полностью восстановить контроль над станцией.

Во вторник, 6 февраля, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл с рабочим визитом в Киев.

Напомним, в середине января стало известно, что оккупанты снова не пустили экспертов МАГАТЭ в реакторные залы трех блоков ЗАЭС. По словам Гросси, такие действия представителей страны-агрессора нарушают пять принципов, установленных Советом Безопасности ООН.

Также сообщалось, что захватчики снова установили мины по периметру ЗАЭС. Об этом 20 января заявили в МАГАТЭ.