Оккупанты снова не пустили экспертов МАГАТЭ в реакторные залы трех блоков ЗАЭС: что происходит

Оккупационные войска страны-агрессора России снова не предоставили экспертам МАГАТЭ доступ к реакторным залам энергоблоков №1, №2 и №6 на временно захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Россияне продолжают препятствовать работе сотрудников агенства по мониторингу ситуации на объекте.

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Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси , опубликованном в пятницу, 12 января. Кроме того, как он отметил, такие действия представителей страны-агрессора нарушают пять принципов, установленных Советом Безопасности ООН.

По информации Гросси, на станцию прибыла уже 15 команда экспертов МАГАТЭ. Они запросили у россиян доступ к этим залам, на что те ответили, что они якобы опечатаны.

Гендиректор напомнил, что в декабре 2023 года сотрудникам агентства войска России также отказали в доступе к реакторным залам энергоблоков №№ 1, 2 и 6, хотя ранее миссии имели доступ в реакторный зал любого блока, находящегося в состоянии "холодной остановки".

"Эти ограничения препятствуют способности МАГАТЭ независимо и эффективно оценивать состояние безопасности и защищенности, в том числе подтверждать заявленное состояние реакторных установок, бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива и связанного с ними оборудования безопасности, – говорится в заявлении.

Отметим, что 4 января также стало известно, что оккупанты запретили экспертам МАГАТЭ проверить реакторные залы трех энергоблоков 1, 2 и 6. Гросси тогда сказал, что это произошло впервые после оккупации россиянами Энергодара.

Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что недопуск экспертов в реакторные залы, где расположены активные зоны реакторов и находится отработанное ядерное топливо, может быть попыткой оккупантов скрыть истинную ситуацию на ЗАЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР рассказали, что оккупанты на ЗАЭС продолжают терроризировать украинский персонал. Несколько сотен человек принуждают получить российские паспорта и подписать контракты с "Росатомом".