'Рассчитано на международных партнеров': руководитель ЦПД объяснил, что общего в теракте в 'Крокусе' и провокации на ЗАЭС. Видео

С момента теракта в подмосковном "Крокусе" российскими спецслужбами ведется определенная игра, в сценарий которой входит и провокация на Запорожской АЭС. Она состоит в том, чтобы совершить теракт и обвинить в этом Украину, параллельно развернув массовую дезинформационную кампанию. Такие спецоперации Кремля рассчитаны на международных партнеров нашего государства.

Об этом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA. Он назвал цель, которую преследует Россия такими действиями.

По словам эксперта, Россия очень давно работает с ИГИЛ. И теракт в "Крокусе" – это спецоперация российских спецслужб, сделанная руками "иделовцев".

"ФСБ, РФ очень давно работают с ИГИЛ. В иракской ячейке ИГИЛ более 3000 россиян воюют. Россия вербует регулярно боевиков из ИГИЛ и отправляет их на войну в Украину. Даже пытается делать все, чтобы это были русскоязычные люди, которые каким-то образом забрасываются в Украину и их задача — войти в определенное украинское подразделение. Удается отсеивать таких людей, сразу скажу. Но российские спецслужбы это делают. Соответственно, первый теракт, который они совершили в Кропусе – это сугубо российский теракт, их руками сделан", – сказал Андрей Коваленко.

После теракта Россия объявила об "украинском следе" и выдает "в эфир" разные фейки.

"И эти несчастные избитые таджики, которых они там задержали, уже говорят о том, что они ехали в Киев за миллионом рублей", – отметил эксперт.

Атака дронов на Запорожскую АЭС была осуществлена Кремлем для той же цели – обвинить Украину в терроризме, что якобы Киев вербует террористов, подчеркнул руководитель ЦПИ.

Главный месседж, который Москва пытается при этом послать миру – Россия хочет переговоров, а Украина совершает теракты. Эта карта, разыгрываемая Россией такими действиями, рассчитана на международных партнеров, чтобы убедить их не предоставлять Украине оружие, считает эксперт.

"Параллельно с этим идут массовые дезинформационные кампании по англоязычной, по немецкоязычной информационной среде. Мы их фиксируем активно. Будут опубликованы исследования работы российской пропаганды по Германии. Цель этой пропаганды – усилить месседж, что Россия хочет переговоров, что Украине не нужно помогать оружием. Опять же, месседжи о том, что, мол, Украина атакует Запорожскую АЭС и, мол, Украина вербует террористов", – сказал Андрей Коваленко.

По его словам, российские спецслужбы начали терактом в Крокусе и провокацией на Запорожской АЭС большую игру, которой необходимо противодействовать.

"Противодействовать правдой в том числе правдой о конкретных связях ФСБ с ИГИЛ, о конкретных действиях россиян и провокациях против Запорожской АЭС. Соответственно, здесь нужно оперативно раскрывать все эти замыслы, планы. Опять же развенчивать это все", – подчеркнул эксперт .

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Запорожской АЭС, контролируемой российскими оккупантами, 7 апреля произошла атака дронов. В ГУР заявили, что Украина не имеет отношения к этому инциденту.

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