ЗАЭС снова атаковали дроном: оккупанты не пустили представителей МАГАТЭ внутрь

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что на учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции, захваченной войсками России, совершил атаку беспилотник. Корпус расположен на прилегающей к АЭС территории.

Это произошло утром в четверг, 18 апреля, и не повлекло повреждений или жертв. В сообщении, опубликованном на сайте МАГАТЭ, сказано, что команда агентства услышала взрыв около 10:35.

Оккупанты на ЗАЭС тогда заявили о якобы "нейтрализации" дрона над крышей корпуса.

Также в МАГАТЭ сообщили, что экспертам было отказано в доступе к учебному центру для оценки масштабов инцидента.

"Это третье зарегистрированное нападение на тренировочный центр за последнее время после двух подобных инцидентов на прошлой неделе. В ЗАЭС сообщили находившейся на объекте команде МАГАТЭ, что сегодняшний дрон "нейтрализован", не уточнив подробностей", – говорится в заявлении.

Там отметили, что обошлось без повреждений или человеческих жертв.

Кроме того, в агентстве заявили, что эксперты услышали несколько выстрелов артиллерийского огня в начале недели, "что случалось почти ежедневно в последние недели и месяцы".

"Как уже случалось ранее, артиллерийский обстрел вблизи площадки в какой-то момент вызвал срабатывание сигнализации автомобилей, припаркованных возле административного здания ЗАЭС", – добавили там.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что до этого времени "удары дронов не поставили под угрозу ядерную безопасность объекта".

"Но, как я сказал Совету Безопасности ООН несколько дней назад, эти безрассудные нападения должны быть немедленно прекращены", – отметил Гросси.

Он добавил, что "кто бы ни стоял за этими инцидентами, он игнорирует неоднократные призывы международного сообщества к максимальной военной сдержанности, чтобы предотвратить реальную угрозу серьезной ядерной аварии, которая может иметь последствия для здоровья и окружающей среды и не принести абсолютно никакой пользы".

Как сообщал OBOZ.UA, постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза сказал, что Россия устраивает провокации на захваченной ею Запорожской АЭС, пытаясь таким образом сместить фокус с вопроса деоккупации станции. Именно это является единственным способом устранить все угрозы ядерной безопасности.

В Генштабе ВСУ при этом заявили, что российская террористическая армия готовится осуществить очередную провокацию на ЗАЭС. Враг намерен провести операцию под фальшивым флагом.

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