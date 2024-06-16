Мировое большинство требует от РФ вернуть ЗАЭС Украине – Энергоатом

Запорожская атомная энергостанция должна работать безопасно и защищенно. Кроме того, ЗАЭС должна находиться под полным суверенным контролем Украины.

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Об этом сообщает "Энергоатом". Отмечается, что именно это является ключевым тезисом одобренного сегодня на Саммите в Швейцарии совместного коммюнике об основах мира.

"Этим документом мировое большинство требует от страны – агрессора вернуть ЗАЭС Украине. Это единственный путь восстановления ядерной и радиационной безопасности Запорожской АЭС, а также ее защиты", – говорится в сообщении.

Кроме того, возвращение ЗАЭС Украине является единственным путем недопущения ядерной и радиационной аварии, а также причинения вреда людям и окружающей среде.

"Это единственный путь восстановления контроля МАГАТЭ над крупнейшим в Европе объектом ядерной энергетики", – подчеркивают в компании.

НАЭК "Энергоатом" отметил, что как украинский оператор четырех действующих атомных электростанций, компания приложит максимальные усилия для возобновления работы Запорожской АЭС в соответствии с одобренным коммюнике и обеспечит ее надежную и безопасную эксплуатацию.

Напомним, что в ночь на 4 марта 2022 года российская армия захватила Запорожскую АЭС, являющуюся крупнейшей атомной электростанцией в Европе. С тех пор станция находится в оккупации, но она продолжает оставаться соединенной с украинской энергосетью.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– На оккупированной Запорожской атомной электростанции отсутствуют украинские лицензированные специалисты по безопасному запуску реакторов. Это может создать серьезную угрозу безопасности и вызвать возможный ядерный инцидент.

– ВС РФ используют дроны-камикадзе непосредственно над ядерными реакторами ЗАЭС. Фактически оккупанты прикрываются станцией, чтобы вести обстрелы.

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