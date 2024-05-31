Россия разместила на ЗАЭС чеченские подразделения: в ЦНС раскрыли подробности

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, которая находится в городе Энергодар, размещены чеченские подразделения росгвардии "Ахмат" (ОМОН, отряд мобильный особого назначения, и СОБР, специальный отряд быстрого реагирования). Они обустроили на территории АЭС свою базу.

В одном из помещений чеченцы даже создали тир. Об этом сообщил на официальном сайте Центр национального сопротивления.

"Россияне используют захваченную атомную станцию ​​в качестве военной базы для своих боевиков", – отметила пресс-служба.

Захватчики прикрываются "охраной" объекта, но на самом деле военная техника и росгвардейцы привлечены к патрулированию города и репрессиям против украинцев.

"Игра в прятки не спасет чеченских боевиков, ведь пути их патрулирования известны и никому не избежать наказания", – подчеркнул ЦНС.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– На оккупированной Запорожской атомной электростанции отсутствуют украинские лицензированные специалисты по безопасному запуску реакторов. Это может создать серьезную угрозу безопасности и вызвать возможный ядерный инцидент.

– ВС РФ используют дроны-камикадзе непосредственно над ядерными реакторами ЗАЭС. Фактически оккупанты прикрываются станцией, чтобы вести обстрелы.

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