В МАГАТЭ обеспокоены интенсивными пожарами возле оккупированной ЗАЭС: чем они опасны

Международное агентство по атомной энергии выразило обеспокоенность из-за возникновения интенсивных лесных пожаров вблизи временно захваченной войсками России Запорожской АЭС. Там заявили, что это ставит под угрозу внешнее электроснабжение объекта

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ в четверг, 8 августа. Там отметили, что в течении недели эксперты наблюдали несколько пожаров на разных расстояниях от ЗАЭС и близлежащих населенных пунктов.

На выходных эксперты агенства наблюдали дым, который поступал из района к северу от ЗАЭС возле входного канала ЗАЭС. В заявлении уточнили, что пожар был под воздушными кабелями линии 750 кВ "Днепровская" и резервной линии электропередач "Ферросплавная" 1330 кВ – последних двух внешних линий электропередач, оставшихся для питания ЗАЭС.

"Поскольку летняя жара продолжается, такие пожары вдоль трасс двух оставшихся линий ставят ЗАЭС под угрозу потери внешнего электроснабжения. Хотя на этот раз отключение ни одной из линий не произошло, ситуация подчеркнула уязвимость внешнего электроснабжения ЗАЭС", – сказано в заявлении.

Внешнее электроснабжение ЗАЭС остается уязвимым, и любая угроза работоспособности последних двух линий электропередачи вызывает серьезную обеспокоенность, сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Несмотря на то, что все реакторы остаются в состоянии холодного останова, надежность внешнего электроснабжения по-прежнему представляет собой серьезный риск для ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС, и необходимо принять меры для защиты этих оставшихся линий", – заявил он.

Напомним, что в начале июля в МАГАТЭ заявили, что тремя беспилотниками была атакована подстанция возле Запорожской АЭС. Ранения получили 8 работников. Гросси тогда подчеркнул, что неоднократные атаки БПЛА представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены.

Как сообщал OBOZ.UA, Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС". Документ призывает Россиюнемедленно вывести свои войска и персонал с объекта.

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