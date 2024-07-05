Дроны атаковали подстанцию возле ЗАЭС: в МАГАТЭ заявили о раненых

В четверг, 4 июля, дроны атаковали подстанцию возле Запорожской АЭС. Ранения получили 8 работников.

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Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ. Уточняется, что одна из электроподстанций вблизи города Энергодар была атакована тремя беспилотниками.

Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, эти неоднократные атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены.

"Мы увидели густой дым и услышали взрывы со стороны распределительного устройства после того, как им сообщили, что беспилотники попали в близлежащий лес. Подстанция расположена за пределами самой площадки ЗАЭС", – сообщили находящиеся в Энергодар эксперты МАГАТЭ.

Пока они не сообщают о каких-либо последствиях на площадке.

Позже представителям МАГАТЭ сообщили, что неподалеку от города было три удара беспилотников. Они попали в одну из электрических подстанций, ранив восьмерых работников, один из которых нуждался в медицинской помощи. Вероятный удар также нанес утечку масла по меньшей мере из одного из двух трансформаторов подстанции, повредил верхнюю часть одного из них, а также соединительную линию.

Напомним, что в ночь на 4 марта 2022 года российская армия захватила Запорожскую АЭС, являющуюся крупнейшей атомной электростанцией в Европе. С тех пор станция находится в оккупации, но она продолжает оставаться соединенной с украинской энергосетью.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Мировое большинство требует от РФ вернуть ЗАЭС Украине. Именно этоключевой тезис одобренного сегодня на Саммите в Швейцарии совместного коммюнике об основах мира.

– На оккупированной Запорожской атомной электростанции отсутствуют украинские лицензированные специалисты по безопасному запуску реакторов. Это может создать серьезную угрозу безопасности и вызвать возможный ядерный инцидент.

– ВС РФ используют дроны-камикадзе непосредственно над ядерными реакторами ЗАЭС. Фактически оккупанты прикрываются станцией, чтобы вести обстрелы.

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В результате пострадавшая подстанция "Радуга" выведена из строя, но Энергодар и прилегающая промышленная зона все еще получают электроэнергию. Подстанции являются жизненно важными частями системы производства, передачи и распределения электроэнергии.