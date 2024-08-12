'Едет мстить': ВСУ удивили видео с 'боевым' трактором

Украинские военные показали "боевой" трактор, который якобы едет в Курскую область РФ отомстить за все, что россияне сделали с нашей страной. Сельскохозяйственная техника продолжает защищать Украину, как и в начале полномасштабного вторжения.

Видео дня

"Казацкий движ" опубликовали в Telegram-канале 225 отдельной штурмовой бригады. На кадрах виден трактор, который мчит по полю.

"Помните, как в 2022 году в начале полномасштабной войны почти еженедельно появлялись видео, где украинские тракторы тянут российскую технику? Теперь они едут отомстить за все, что россияне сделали с нашей страной", – отметили бойцы.

Напомним, в 2022 году украинские трактористы похитили у оккупантов танк. Они подцепили его трактором.

Это видео стало вирусным и зарубежные издания назвали украинского фермера и его трактор, которому посвятили много фотожаб, легендарным. Кроме того, фото с трактором, который тянет захваченный ЗРК Тор стоимостью 25 млн долларов, попало на страницы британского издания The Telegraph.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области на территории Барышевской громады трактор подорвался на ручной гранате. В результате взрыва была повреждена сельскохозяйственная техника.

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