Почти три десятка: в сети появилось новое видео с российскими пленными в Курской области

Во время операции ВСУ в Курской области РФ украинские защитники из числа одесситов взяли в плен сразу три десятка оккупантов. Всех их уже перевозят в Украину для предстоящих обменов пленными.

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Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук. Он не назвал конкретно, кто именно пленил группу россиян, однако показал соответствующее видео с "работой одесситов и компании".

"Эксклюзив. Очередная партия кацапов для обменного фонда. Работают одесситы и компания. Почти три десятка сразу! Побратимы – сила!", – отметил спикер УДА "Пивдень".

Он также рассказал, что ситуация в Курской области в некоторой степени растянула российские войска, из-за чего у Карловского водохранилища на Покровском направлении "враг значительно буксует и тормозит" в своем продвижении.

В то же время Братчук добавил, что оттягивание войск не означает, что Россия будет снимать свои бригады по тем направлениям, где она атакует. В частности, это относится и к Покровскому направлению.

Также Братчук рассказал, что происходит на юге после начала прорыва в Курской области. Он подтвердил информацию, что некоторые российские подразделения с Херсонского направления снимаются и перебрасываются на Курское направление – речь о "810 отдельной бригаде морской пехоты РФ, оперировавшей именно на Левобережье, воевавшей в районе Крынков, где получила адские оплеухи от Сил обороны и была отведена"

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы продолжают брать в плен военных РФ для дальнейшего обмена. На этот раз они в Курской области пленили оккупантов, которые в 2022 году уничтожали Харьковщину.

Российские морпехи, которых защитники Украины ранее взяли в плен в Курской области, уже обратились к властям РФ с просьбой включить их в списки на обмен. Военные РФ просят обменять их на бойцов полка "Азов", попавших в российскую неволю во время обороны Мариуполя.

Тем временем силы Украины продвигаются дальше в Курской области, несмотря на заявления российских пропагандистов о том, что армия РФ якобы стабилизирует новую линию фронта.

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