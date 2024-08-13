В ВСУ заявили, что РФ частично отвела войска с юга Украины из-за операции в Курской области

Российские оккупанты по крайней мере с Херсонского и Запорожского направления перемещаются в Курскую область. В то же время на юге страны количество вражеских штурмов увеличилось, что может быть маскировкой таких перемещений.

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Об этом рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий. Он отметил, что в таких действиях командования оккупантов есть "некая обратная логика", которую в штабе ВСУ еще пытаются разгадать.

"Да, я подтверждаю, что есть перемещение, в частности, с Приднепровского направления, и не только оттуда. Они сосредотачивают силы на другие направления. И на Курское тоже, где у россиян сейчас больше всего дырок в обороне", - отметил Лиховой.

По его словам, за прошедшую неделю на все Таврийское операционное направление приходилось 26 вражеских атак, "тогда как Покровское направление может набрать такое количество за полсуток". Хотя факт, что на юге враг "реже идет в атаку, не означает, что здесь какая-то заморозка или стабилизация или затишье".

"Но это было, подчеркиваю, до вчерашнего дня... А когда их начали забирать на другое направление, и на Курское в том числе, то вчера уже было резкое оживление – на Приднепровском направлении, на левобережье Днепра", – уточнил военный.

Однако Лыховий подчеркнул: сейчас замысел врага, да еще сделанный с помощью "обратной логики", украинским защитникам не ясен.

"Должно пройти несколько дней, чтобы понять, были ли это показательные действия – когда они хотят показать, что якобы ониспособны атаковать, несмотря на урезанную численность. А может, это какой-то другой замысел," – отметил представитель ОСГВ "Таврия".

Военный добавил, что, несмотря на все разговоры, плацдарм ВСУ в Крынках на Херсонщине существует, и "враг не оставляет усилий выбить" украинских защитников с левобережья Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, в МИДе Украины уже объяснили: наша страна не стремится забирать территорию в Курской области РФ, а лишь защитить жизнь своих граждан. Цель операции Сил обороны – прежде всего помешать врагу перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложнить логистику.

Но так или иначе, но ВСУ в Курской области России идет в наступление, и в регионе под контролем Украины уже находятся 74 населенных пункта. Там проводятся проверки и стабилизационные мероприятия. Только за последние сутки наши войска на отдельных участках в РФ продвинулись на расстояние от 1 до 3 километров.

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