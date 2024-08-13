Российские морпехи, которых защитники Украины взяли в плен в Курской области, обратились к властям РФ с просьбой включить их в списки на обмен. Военные РФ просят обменять их на бойцов полка "Азов", попавших в российскую неволю во время обороны Мариуполя.

Видео дня

Видеообращение пленных россиян 13 августа было распространено в сети. Судя по ним, по меньшей мере три военных РФ из разных подразделений выразили желание попасть в списки на обмен пленными.

Один и пленных россиян по фамилии Шеховцев, назвавшийся бойцом 850-й бригады морской пехоты, остальные двое заявили, что они служили в 9-м полку.

"Я, рядовой Шеховцев, боец 850-й бригады морской пехоты, попал в плен к украинским войскам. Прошу обменять меня на бойцов "Азова" из Мариуполя", – сказал пленный морпех.

Второй рассказал, что его фамилия Сумин.

"Я, рядовой Сумин, 9-го полка 3-го батальона попал в плен к украинским военнослужащим. Хочу попасть на обмен так же, как бойцы "Азова" из Мариуполя", – сказал он.

Третий, самый юный, сказал, что его зовут Денис Барабанщинков, он также служил в 9-м полку:

"Я, боец РФ, рядовой Барабанщиков Денис Леонидович, попал в плен во время военной операции в украинские войска. Я из 9-го полка 3-й штурмовой роты. Хочу на обмен так же, как и бойцы "Азова".

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW указали, что силы Украины продвигаются дальше в Курской области, несмотря на заявления российских пропагандистов о том, что армия РФ якобы стабилизирует новую линию фронта. Руководители же соседних регионов РФ дают особо откровенные и тревожные оценки украинскому наступлению, прогнозируя его распространение.

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