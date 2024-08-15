'Могу только поблагодарить': пленный оккупант пытался взорвать себя гранатой, но ВСУ его спасли. Видео

Силы обороны Украины взяли в плен в Курской области российского срочника по имени Федор, который пытался подорвать себя гранатой. Он хотел умереть из-за выдумок российской пропаганды о том, что оккупантов в украинском плену якобы пытают и издеваются над ними.

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В итоге Федор остался благодарным украинским военнослужащим за то, что оказали ему медицинскую помощь и сохранили жизнь. Видео с рассказом россиянина опубликовало издание УНИАН.

Федор рассказал, что вместе с товарищем по службе решил покончить с жизнью, когда Силы обороны Украины подходили к их позициям в Курской области. На тот момент, по словам Федора, он уже трижды понимал, что близок к смерти.

"Я просто достал гранату. Он сказал: давай! Мы обнялись и кинули ее на землю, сказали друг другу последние тёплые слова. У товарища тоже ранение ноги. На тот момент я уже три раза понимал, что близок к смерти. Мы боялись сдаться в плен, мы не знали, что будет здесь. Но с учетом того, как это в реальности обстоит сейчас, я могу сказать только спасибо за то, что спасли мою жизнь и вылечили", – отметил российский срочник.

Он добавил, что первую медицинскую помощь ему оказали именно воины украинской армии. Они также делились с пленными водой и сигаретами.

Отметим, что Вооруженные силы продолжают брать в плен военных России для дальнейшего обмена. В Курской области в плен попали оккупанты, которые в 2022 году уничтожали Харьковщину.

Также ранее сообщалось, что во время операции в Курской области украинские защитники взяли в плен сразу три десятка оккупантов. Всех их уже перевозят в Украину для предстоящих обменов.

Пленные российские морпехи уже обратились к властям РФ с просьбой включить их в списки на обмен. Захватчики просят обменять их на бойцов полка "Азов", попавших в российскую неволю во время обороны Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA, омбудсмен страны-агрессора Татьяна Москалькова впервые инициировала разговор с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом относительно обмена пленными.

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