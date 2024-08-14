'Самый больший позор': командир 'Ахмата' открестился от кадыровцев, которых взяли в плен ВСУ

В Чечне признали, что пятеро бойцов полка "Ахмат-Чечня" были взяты в плен Вооруженными силами Украины в Курской области. При этом от пленных боевиков открестились, заявив, что они уже не кадыровцы.

Видео дня

Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. В видео он говорит, что в плен были взяты трое боевиков, но в подписи уточнил, что их было пятеро: трое стрелков и двое связистов.

"Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. Для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен", – сказал Алаудинов.

Он всячески подчеркивал, что в плен попали именно представители "Ахмат-Чечня", а возглавляемый им спецназ "Ахмат" пока якобы избегал такой участи.

Добавим, что ранее военнослужащие 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ опубликовали фото документов разбитых ими оккупантов из Чечни.

Как сообщал OBOZ.UA, пленный оккупант Александр Королев рассказал, как кадыровцы бежали от украинских защитников в Курской области. По его словам, оккупанты из спецподразделения "Ахмат" убегали сразу же после поступления приказа от российского командования о предотвращения прорыва.

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