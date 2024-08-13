'Они просто мчались оттуда': пленный оккупант рассказал, как кадыровцы бежали от ВСУ в Курской области. Видео

Пленный оккупант Королев Александр рассказал, как кадыровцы бежали от украинских защитников в Курской области. По его словам, оккупанты из спецподразделения "Ахмат" убегали сразу же после поступления приказа от российского командования о предотвращения прорыва.

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Хотя они являются любимцами кремлевского диктатора Владимира Путина, российские военные кадыровцев не уважают. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал InformNapalm.

"Я Королёв Александр Иванович, год рождения 1977 год. 88-й инженерно-саперный батальон, воинская часть 53-359. Город Курск. Я попал в плен таким образом: начался прорыв на курской границе со стороны Суджи. Поступил приказ нашему инженерному подразделению поступить в точку для предотвращения прорыва. Когда мы ехали в ту сторону, на встречу уже ехали спецподразделения АХМАТ и всякие спецподразделения. Они просто мчались оттуда. Мы ехали в ту сторону, они обратно все ехали", – рассказал он.

По его словам, после этого начался очень большой обстрел, и пока была связь, можно было связаться со своими подразделениями. Обещали вызвать эвакуацию.

"Связь закончилась, и все на этом закончилось. Мы три дня провалялись под шквалом пулей и гранат. Никто так и не приехал за нами. В итоге Вооруженные силы Украины предложили добровольно сдаться. На данный момент все с нами хорошо и все в благополучии", – сказал оккупант.

Он также добавил, что кадыровцы могут только делать селфи.

"Они могут идти после того, как все пройдет, перевернутый танк, делать селфи. После всего, когда наши ребята пройдут, обычные подразделения. Элита, они любимцы Путина, любимцы Кадырова. Российские войска их не боятся. Российские войска их не то что ненавидят, они их просто не уважают, как воинов", – добавил пленный.

Примечательно, что сын этого оккупанта Дмитрий Королев в соцсетях тоже позирует в российской форме с автоматом.

Накануне диктатор Путин заявил россиянам, мол, армия РФ пытается "выбить врага" из Курской области, и похвастался, что несмотря на эти события темпы ее наступления на украинском фронте "увеличились в 1,5 раза". В то же время, от своих чиновников военный преступник требовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной.

Напомним, ранее украинские военные рассказали WSJ о деталях прорыва в Курскую область. По словам защитников, они "ожидали более жесткого сопротивления" со стороны так называемой второй армии мира.

Также сообщалось, что накануне Киев впервые официально признал проведение операции в Курской области РФ, а главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на 12 августа ВСУ контролировали около 1000 квадратных километров в Курщине.

Между тем, в ISW констатировали, что, несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Между тем, российский диктатор Владимир Путин пытается переложить ответственность за ситуацию в этом регионе на российских военных и чиновников и уже публично заявил об отказе от переговоров с Киевом.

В то же время в СБУ предупредили, что в Курщине враг может инсценировать преступления против гражданских, а в ЦПИ проанализировали, какие фейки распространяют россияне из-за событий в Курской области.