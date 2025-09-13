'Кара небесная': в ГУР показали, как охотники за дронами сбивают вражеские 'крылья'. Видео

Украинская разведка обнародовала новые кадры противодействия российским беспилотникам. В ролике видно, как специальные подразделения ГУР уничтожают вражеские "крылья", не давая им достичь целей.

Соответствующие кадры показало ГУР МО. В Главном управлении разведки отметили, что экипажи Департамента активных действий продолжают эффективно выполнять боевые задачи.

На этот раз результат их работы – минус 40 российских дронов.

"Кара небесная" – это мастерство и ежедневный труд наших воинов. В ГУР подчеркнули, что вооруженная борьба продолжается.

Такие операции, по словам разведчиков, не только ослабляют возможности врага, но и спасают жизни украинских военных и гражданских.

Напомним, спецназовцы ГУР МО Украины 10 сентября атаковали вражеский корабль проекта MPSV07 в акватории Черного моря. Судно в момент поражения осуществляло радиоэлектронную разведку и патрулировало подходы к бухте Новороссийска, где агрессор "прописал" остатки своего Черноморского флота.

Как ранее писал OBOZ.UA, на днях спецназовцы Главного управления разведки точно отработали по важным объектам врага на территории оккупированного Крыма. Там были поражены две системы противовоздушной обороны российских захватчиков.

