В Ростовской области повторно атакована Новочеркасская ТЭС: вспыхнул мощный пожар. Видео

В Ростовской области РФ в ночь на 12 января прогремели взрывы. Сообщается об ударе по Новочеркасской ТЭС: на ней вспыхнул мощный пожар.

Эта тепловая электростанция, являющаяся крупнейшей на юге России, атакована уже не впервые. Об очередном ударе пишет Telegram-канал Supernova+.

Под ударом – Новочеркасская ТЭС в Ростовской области

Supernova+ публикует видео, снятое, как утверждает автор канала, в российском Новочеркасске. На кадрах видно зарево от пожара и слышен звук двигателя БпЛА.

"Это не скутер летит, это летит дрон. Вон там что-то горит. Сестра разбудила в 07:15, потому что уже два сбили. Вот такое, бл*дь, утро... Летит где-то, прямо рядом... Вот как детей в школу сейчас отправлять?" – жалуется автор видео.

По данным Supernova+, "что-то горит" на территории Новочеркасской ТЭС (ГРЭС).

"Новочеркасск. Повторно атакована Новочеркасская ГРЭС. На станции большой пожар. Новочеркасская ГРЭС — крупная тепловая электростанция в Ростовской области, одна из самых мощных на юге России", – говорится в сообщении.

Об атаке на Новочеркасскую ТЭС – а точнее, о "попытке" такой атаки – писали после 7 часов утра и некоторые местные паблики.

Зато местные власти хранят молчание. В канале губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря на момент публикации вообще не было никаких сообщений, датированных 12 января. А глава Новочеркасского муниципального образования практически синхронно с сообщениями об атаке взялся поздравлять с профессиональным праздником работников российской прокуратуры.

Тем временем в российском минобороны в течение ночи "перехватили и уничтожили" 13 украинских дронов. Из них над Ростовской областью, как указано в сводке, якобы сбиты 4 БпЛА.

Что известно о Новочеркасской ТЭС

Новочеркасская ТЭС — тепловая электростанция в Ростовской области России, имеющая 9 энергоблоков. Мощность каждого из них – около 300 МВт.

После запуска в 2016-м девятого блока с паровым котлом производительностью 1000 тонн пара в час и паровой турбиной мощностью 330 МВт, общая мощность станции достигла 2258 МВт.

Работает на угле и газе (доля газа по состоянию на 2021-й – 41%). Забор воды происходит из реки Дон.

Выдача продукции происходит под напряжением 330 кВ и 220 кВ.

Успешно атакована эта ТЭС уже не впервые. После ударов, нанесенных в марте 2024 года, например, были выведены из строя сразу два энергоблока.

Еще одна атака состоялась в ночь на 23 июля 2025 года. Тогда на стратегическом объекте произошел пожар и, как сообщалось, было выведено из строя несколько энергоблоков. Российские власти сначала скрывали причины "индицента", а позже заявляли о "возгорании" без упоминания о дронах.

Российское независимое издание ASTRA после июльской атаки писало, что дрон попал в главное здание ТЭС, вызвав локальные повреждения. Больше всего пострадала часть объекта, расположенная непосредственно возле железнодорожного пути, по которому регулярно курсируют поезда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" показал поражения дронами двух ТЭС на оккупированной Донетчине, повлекшие за собой серьезные перебои в работе энергетической инфраструктуры в подконтрольных России районах. Кадры он прокомментировал метким выражением: "Птицы Мадяра" как зажигают, так и гасят".

