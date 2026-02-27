Конструктор Fire Point показал кадры пусков новой украинской баллистической ракеты FP-7. Видео

Впервые публично продемонстрирован пуск украинской баллистической ракеты FP-7 от компании Fire Point. Видео со стартом и начальной фазой полета обнародовал генеральный конструктор и совладелец компании Денис Штилерман осенью 2025 года.

Штилерман опубликовал кадры на своей странице X и подтвердил, что речь идет именно о FP-7. По его словам, ракета уже проходит испытания. На видео видно момент запуска и разгон изделия в первые секунды после старта.

Подход без осложнений

Как пишет Defence Express FP-7 фактически повторяет подход компании с предыдущим проектом FP-5 "Фламинго " – упростить конструкцию и убрать дополнительные технические решения ради экономии времени. Разработчики открыто заявляли, что берут за основу уже отработанные схемы, чтобы ускорить появление баллистической ракеты военного времени.

Сама ракета создана на базе зенитной 48Н6 от комплекса С-400, разработанной еще во времена СССР. Она сохранила общую компоновку и аэродинамические решения, однако получила композитный корпус и новую внутреннюю "начинку" – другую электронику и топливо. Именно использование готовой конструкции позволило сократить сроки работ.

С FP-7 в компании также отказались от сложных решений старта. Если для 48Н6 или 5В55 применялся "холодный" или "минометный" старт, когда ракету сначала выталкивает заряд на высоту до 30 метров, а уже потом включается двигатель, то в новом изделии использован "горячий" старт. Двигатель начинает работать сразу.

Также запуск происходит по направляющей с уклоном, а не вертикально. Это упрощает пусковую установку и ускоряет развертывание. Внешне заметно, что рулевые поверхности пока не складываются – еще один шаг к минимизации сложности.

Ключевые характеристики

Заявленная дальность полета FP-7 составляет до 200 километров. Боевая часть – 150 килограммов. Максимальная скорость достигает 1500 метров в секунду, или около 5400 километров в час.

Ракета может подниматься на высоту до 65 километров, а общее время полета составляет примерно 250 секунд. Заявленное отклонение от точки прицеливания – 14 метров.

Пусковая установка максимально упрощена и создана на базе стандартного прицепа. Разработчики ранее применили подобное решение и для "Фламинго". Такой подход позволяет не только сократить время производства, но и усложнить обнаружение комплекса. В перспективе стартовую систему могут изменить и разместить ракету в транспортно-пусковом контейнере, однако пока речь идет именно о варианте военного времени.

На видео показана только первая часть полета – разгон за счет работы твердотопливного двигателя. Топливо для него также разработала компания Fire Point. Таким образом можно говорить, что FP-7 уже совершила по меньшей мере один успешный полет.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже применяет ряд ракет собственного производства для ударов по российским объектам. Ранее публичной информации об этом было немного, хотя данные о якобы применении украинских ракет часто появлялись в российских пабликах. По словам Владимира Зеленского, "Украина на сегодня уже применяет "Нептуны", длинные "Нептуны", "Паляницу", "Фламинго", а также "Сапсан".

